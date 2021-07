Se realizó la entrega de viviendas y créditos ‘Casa propia’

“En La Matanza, la Quinta Provincia Argentina demográficamente hablando, estamos construyendo 5.000 nuevas viviendas, después de cuatro años donde no se construyó una sola vivienda porque no era prioridad para el macrividalismo, que solo gobernada para los más ricos”, dijo el jefe comunal, a la vez que resaltó: “Estamos generando una revolución en la construcción de viviendas y en hacer realidad los sueños de muchos vecinos de La Matanza, y de toda la Argentina con acceso a una vivienda propia con facilidad de pago a treinta años a través de cuotas accesibles”.

