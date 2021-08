Fernando Espinoza: “Estos créditos son una muestra del modelo de Argentina que queremos”

“A través de la decisión de nuestro querido ministro Jorge Ferraresi, que siempre está escuchando la voz del pueblo de La Matanza, la Quinta Provincia argentina demográficamente hablando, y a través de la decisión de nuestro presidente Alberto Fernández y nuestra vicepresidenta Cristina, volvemos a retomar lo que se perdió durante cuatro años durante el macrividalismo donde no se construyó una sola vivienda porque no era prioridad”, remarcó el jefe comunal.

