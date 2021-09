Espinoza: “La Matanza es la Ciudad Universitaria del Gran Buenos Aires»

“El macrividalismo decía que no había que abrir ni ampliar universidades porque, según ellos: ‘los pobres no llegan a la universidad’. Para nosotros, más que las palabras valen los hechos, por eso me enorgullece decir que, en la Universidad Nacional de La Matanza, el 92% de las y los estudiantes son hijos de trabajadores y primera generación de estudiantes universitarios de la familia”, enfatizó el intendente y remarcó: “Con nosotros los hijos de los trabajadores van a la Universidad”.

“Veo una juventud muy comprometida e identificada con las políticas públicas y muy atenta a conocer cuáles son las propuestas, algo que me parece que faltó discutir en esta campaña ya que no escuché ninguna propuesta de la oposición respecto a qué quieren hacer con la educación pública y con las Universidades del Gran Buenos Aires, por ejemplo”, valoró Fernando Espinoza.

