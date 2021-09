Miguel Saredi: la gran mentira

En la elección de ayer, Miguel Saredi fue el primer candidato a diputado nacional por el Partido Federal, pero el hombre camaleón no logró perforar el piso necesario para llegar a las elecciones de noviembre. En la elección a concejales obtuvo 7.450 votos a favor en un distrito en el que votaron 691.883 personas. En tanto, en la elección para diputados nacionales por la provincia obtuvo sólo el 0,59 por ciento de los sufragios. Los números no sólo muestran la caída de uno de los dirigentes más saltimbanquis de La Matanza, sino que además deja al descubierto que su estructura partidaria en una farsa y quienes apostaron monetariamente a su candidatura perdieron.

