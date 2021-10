Estudiantes de Gregorio de Laferrere recibieron netbooks

“Esta acción directa y concreta, es decisión de un Estado y un Gobierno nacional que se preocupa y ocupa para que todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades y oportunidades. Nosotros no creemos que los chicos y chicas caen en la educación pública, por el contrario, creemos que la educación pública es para crecer y construir el futuro, porque decidimos ser un gobierno para todos y no para unos pocos”, subrayó el jefe comunal.

Deja una respuesta

You must be logged in to post a comment.