Escuelas en alerta: “los chicos no pueden esperar más”

La comunidad educativa de la Escuela Técnica N°13 del barrio Nicole de Virrey del Pino también llevó sus demandas a Consejo Escolar. “Estos días los pibes estuvieron aguantando con una magdalena por alumno y otros días sin nada, que si no hubiese sido por auxiliares y docentes que pusieron de su bolsillo, los chicos no hubieran comido nada”, contaron desde el establecimiento.

“Tenemos que presionar para tener respuestas. Y las respuestas no son apertura de expedientes, son obras concretas. Los chicos no pueden esperar más, sobre todo los que están en situación vulnerable. Porque parce que hay derechos para los chicos de clase media y otros para los chicos excluidos”, remarcó Basanta.

La situación de las escuelas es crítica: cursos con más de 50 alumnos que no permiten que los docentes realicen el seguimiento y acompañamiento en los aprendizajes de los estudiantes y que deben desdoblarse porque no hay espacio físico en los edificios, mucho menos si se tiene en cuenta los protocolos sanitarios vigentes.

En ese contexto, Fabián Basanta, docente de la Escuela Secundaria N°84 de Virrey del Pino manifestó: “tenemos que seguir trabajando; padres y docentes, organizarnos porque no dan ningún tipo de respuesta a una cuestión esencial, como es que el año que viene no van a entrar todos los chicos en la escuela”.

“¿Sabías que hay muchos niños y niñas que no asisten al jardín por falta de vacantes y están en listas de espera? ¿Sabías que hay estudiantes que necesitan educación especial y en esta zona no tenemos escuelas?”M manifestaron a través de redes sociales los docentes de Virrey del Pino que convocaron a una movilización al Consejo Escolar de La Matanza y que se llevo a cabo el viernes.

