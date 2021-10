Darío Z y Luciana Peker en la feria del libro local

Asimismo, Peker se ha desempeñado como escritora de columnas para The New York Times, The Washington Post, El País, La Marea, ElDiario.es y El Mundo, y brindó talleres de periodismo feminista en el Festival Gabo, Anfibia y FLACSO. Actualmente conduce el programa de radio Lo intempestivo, en FM Nacional Rock, junto con Darío Sztajnszrajber, además de ser la responsable de la columna de género en Pasaron cosas, en Radio con Vos.

