El municipio difundió un comunicado sobre derrame cloacal

Ante la consulta de habitantes de la zona, la Empresa Aysa informa que no existe riesgo de contaminación del agua y que es apta para el consumo ya que, como se verificó, el derrame del líquido se produjo en la red de cloacas y no en la red de agua potable. Ante dudas comunicarse todos los días durante las 24 horas al número 0 800 321 AGUA (2482).

Deja una respuesta

You must be logged in to post a comment.