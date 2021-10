Fernando Espinoza: “Estamos construyendo tres túneles bajo nivel y dos puentes aéreos en la estación Ramos Mejía”

“Nosotros no queremos que se pare ninguna obra más, ni en La Matanza ni en ningún otro lugar de la Argentina. Por eso el 14 de noviembre tenemos que decirle a toda nuestra gente que decida si volvemos atrás o si miramos para adelante. La mayoría de los argentinos no quiere volver atrás, a los megatarifazos, a 5 millones de nuevos pobres, ni a 300.000 empresas que cerraron. Lo que la mayoría de los argentinos queremos es hacer realidad el sueño por el que nos votaron en 2019 y que ahora, después de la pandemia, lo vamos a hacer realidad”, enfatizó el jefe comunal.

Deja una respuesta

You must be logged in to post a comment.