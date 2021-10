Espinoza aseguró que el pais se va a «reconstruir con salarios dignos, más produccion y nuevas empresas»

“Es unánime -continuó Fernando Espinoza- que las y los argentinos no queremos volver al pasado. No queremos volver a los megatarifazos, del 3.000% de aumento en los servicios de luz, gas y agua, ni ver cómo cierran las persianas de las fábricas o de nuestras empresas como pasó con el gobierno anterior en el que cerraron 300.000. Tampoco queremos volver a un millón de nuevos desocupados en la Argentina ni ver cómo se esfumaron 47 mil millones de dólares, que no sabemos dónde están”. Y señaló: “No podemos olvidar que nos endeudaron por cien años”.

