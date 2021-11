Fernando Espinoza: “Detrás de cada empresario hay mucha gente y mucho trabajo”

En este punto el Intendente valoró a los empresarios y trabajadores que no están más allá de las “miserias de algunos dirigentes políticos que los quieren meter en la grieta”. En ese sentido señaló que “en estos días vimos como Patricia Bullrich decía que la situación de salud de nuestra vicepresidenta y presidenta del corazón, Cristina Fernández de Kirchner, fue por una especie de estrategia política. A ese tipo de cosas respondemos como me enseñó mi abuela: a palabras necias oídos sordos. Ojalá pudiéramos poner un impuesto a todas las pavadas que dicen algunos dirigentes de la oposición, porque con eso podríamos pagar la deuda que nos dejó su jefe Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

