Abrió la convocatoria para el Concurso de Expresiones Artísticas “Expresándonos”

Los trabajos tendrán dos disciplinas. Una es Pintura que puede ser en papel, lienzo o cualquier otro soporte con técnica libre: acuarela, óleo, pintura al agua, pintura al pastel, acrílico y/o tinta, etc. Mientras que la otra es Dibujo con uno o varios colores y con técnica libre. Además, se pueden incluir textos y/o palabras que tengan relación con el trabajo presentado y las dimensiones de los trabajos, en ambas disciplinas, no debe exceder la medida de 90 x 70 cm.

