Asencio fue designado al frente de una Subsecretaría nacional

El dirigente de La Matanza Fernando Asencio fue redesignado en el Gobierno de la Nación ocupando un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social.

El funcionario desembarcó en la gestión de Alberto Fernández de la mano de Felipe Solá y, con la salida de este, se mantuvo en funciones.

Fernando Asencio había sido nombrado en la Cancillería argentina a poco de asumir el presidente Alberto Fernández, cargo al que accedió de la mano de Felipe Solá. Cuando este último fue desafectado de su rol, el exconcejal de La Matanza se mantuvo en funciones hasta que hoy fue reubicado y pasó a ocupar el cargo de subsecretario de Asuntos Internacionales y Cooperación Federal del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

“Es un orgullo y una enorme responsabilidad para mí ocupar este lugar que me confió Juanchi”, dijo refiriéndose a Juanchi Zabaleta, actual ministro de Desarrollo Social.

El también exdiputado nacional, se manifestó confiado en “poder desde aquí colaborar para cubrir las necesidades sociales en las barriadas postergadas” y, dijo, “estaré siempre muy pendiente de lo que ocupa en La Matanza ya que es mi lugar” aunque “el trabajo que me toca hoy no tenga estrictamente que ver con lo territorial más cercano”.

“Voy a desarrollar mi labor al frente de esta Subsecretaría con el esfuerzo que siempre puse en cada lugar en el que me tocó estar, son tiempos difíciles porque todavía no pudimos salir de una pandemia que económicamente nos afectó mucho, pero no dudo en que este Gobierno va a lograr la reactivación necesaria para salir adelante”, dijo.