Piden que se aplique la ley de abastecimiento y de góndolas

Diputados del Frente de Todos (FdT) firmaron hoy una declaración en la cual piden al Gobierno nacional que aplique las leyes de Abastecimiento y de Góndolas para proteger a los sectores populares más afectados por el incremento de los precios y sostuvieron que «es urgente unir esfuerzos» para que no falte comida en la mesa de los argentinos. Los legisladores del FdT Victoria Tolosa Paz, Natalia Souto, Nancy Sand, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo y Eduardo Tonioli se juntaron hoy en el Anexo del cuerpo legislativo para firmar la declaración «Defendamos la mesa de los argentinos», donde se pronunciaron a favor de aplicar las leyes ante el aumento de los precios en los productos de la canasta familiar. Souto -una de las principales impulsora del documento- afirmó que «en estos momentos donde hay una fuerte aceleración de precios, en particular de los alimentos, somos absolutamente conscientes de que quienes más sufren la inflación son los sectores populares. Por eso, es urgente unir esfuerzos para que no falte un plato de comida en la mesa de ningún argentino o argentina». «Los aumentos que se producen en las góndolas no tienen demasiada justificación más que la especulación de quienes se siguen enriqueciendo a costa del sufrimiento de nuestro pueblo», subrayó.