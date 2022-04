Raúl Perrone estrena su nuevo trabajo en BAFICI

La Competencia Argentina de la 23° edición de #BAFICI, tendrá en su cronograma de estrenos la nueva producción del reconocido cineasta independiente Raúl Perrone. La película Sean Eternxos se presentará el jueves 21 de abril en el horario de las 21.00 en la Sala Leopoldo Lugones.

Esta nueva creación artística de Raúl Perrone, cineasta independiente de Ituzaingó, que es reconocido mundialmente por su trabajo que logra romper statu quo de este arte para demostrar que desde el minimalismo se puede generar grandes obras icónicas.

De Perrone, se puede destacar que nació en Ituzaingó, donde siempre ha vivido y filmado, sin necesidad de moverse de allí ni siquiera para recrear una selva o un mundo apocalíptico post-industrial.

Ha dirigido y producido más de 60 películas de manera absolutamente independiente, con éxito de la crítica y recibiendo el premio como Mejor Director / Mejor Película en prestigiosos festivales nacionales e internacionales.

En 2015, la Viennale le realizó un tributo llamado El Hombre de Ituzaingó – El último independiente, y retrospectivas en importantes festivales y museos como el MoMA – la Cineteca de Mexico, la universidad de OXFORD le dedicó varios focos sobre su obra y trayectoria.

Dirige el Festival Internacional de Cine de Ituzaingó FECI) y desde hace 20 años el taller municipal (veni y hace tu película) permitiendo un espacio de intercambio y creación artística a miles de jóvenes.

Perrone quien es reconocida como “una de las figuras más emblemáticas del mundo del cine” detalla que hace tiempo dejó de “hacer sinopsis de mis películas” y argumenta que es por la decisión de “que la gente llegue sin saber que va a mirar”.

Tampoco ofrece adelantos o trailer de sus películas ya que los considera “mentirosos y nunca reflejan realmente el espíritu de la película”.

“En mi larga trayectoria siempre vuelvo a los pibxs – desde la trilogía de P3ND3JO5 – ( entre otras tantas ) siempre me ocupe de mostrarlos en su cruda realidad – y en su propio entorno – si no me creo lo q estoy contando – no lo va a creer nadie”.

Con respecto a la nueva presentación detalló “cuando me propuse hacer SEAN ETERNXS tuve muy claro lo que quería contar” y agregó “me molesta y mucho como se banaliza sus vidas en los noticieros con musiquita de fondo y mostrando que solo son violentos , entendiendo que tampoco son carmelitas descalzas, me sigue interesando mostrarlos, como caminan, como hablan, qué deseos tienen y cómo tratan de salir. Es lo que más me interesa de esta película en particular”.

“Sin perder de vista que hicieron y quienes son. Darles dignidad. hacer una película también cruda, pero sin dejar de lado la poesía. La sociedad no se pone a pensar que pasa con estos pibxs y a mí eso me preocupa”, afirmó.

Finalizó al sostener que mediante sus obras, trata “de mostrar una parte de la vida que muchos no quieren ver”.