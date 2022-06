Fernández, tras revisión del FMI: «No estamos pensando en acotar gastos en tema social»

El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que el Gobierno no va a «acotar gastos en tema social», tras la primera revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reestructuración de la deuda por 44.000 millones de dólares contraída durante la gestión de Mauricio Macri.



«Nosotros no estamos pensando en acotar gastos en tema social», dijo Fernández en una conferencia de prensa ofrecida en el Hotel Marriot a los periodistas argentinos que cubren la IX Cumbre de las Américas, y donde se aloja la comitiva nacional.



En ese sentido, Fernández manifestó que Argentina «está teniendo un crecimiento realmente muy importante y, por lo tanto», no quiere «que ese ritmo se frene o se desacelere».





«Argentina crece y ese crecimiento demanda dólares para los insumos y, a pesar de que las exportaciones crecen mucho, por momentos se vuelven insuficientes para la cantidad de dólares que reclaman o se necesitan en la industria» Alberto Fernández



«Estamos monitoreando el día a día. Insisto, la ironía es que la Argentina crece y ese crecimiento demanda dólares para los insumos y, a pesar de que las exportaciones crecen mucho, por momentos se vuelven insuficientes para la cantidad de dólares que reclaman o se necesitan en la industria», explicó el mandatario, y añadió: «Es algo que vamos a ir corrigiendo poco a poco».