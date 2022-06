Las PyMEs ratifican el compromiso reconvertir planes de trabajo en capacitación y empleo genuino

En medio del debate sobre construir más transparencia en el reparto de los planes de empleo, desde Cgera filial Ituzaingó, a cargo de Sandra Rey, se reafirmó el proyecto presentado por la entidad a nivel nacional, para llevar adelante el proceso de transformar planes de empleo en trabajo genuino que dignifique y permita a las empresas incorporar trabajadores capacitados.

“Las PyMes vamos a acompañar en la generación de trabajo, de empleo genuino, porque transitamos la paradoja que las empresas no consiguen gente de oficio, porque se han jubilado, porque no hay tanto perfil de escuela técnica y para revertir esa falencia, queremos formar, capacitar e incorporar a las empresas a ese trabajador o trabajadora”.

Y destacó que para que esta situación avance, es necesario fortalecer la coordinación con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo Social y las empresas, para trabajar en unidad con un mismo objetivo”.

“La empresa están dispuesta a capacitar, y preparar para el trabajo de oficio. Es un compromiso que asumimos”, marcó.

Acerca de cómo se llevará adelante este programa, explicó que “las oficinas de empleo facilitan el listado para seleccionar a las personas a capacitar, y luego de la misma la empresa los incorpora para perfeccionar y sumar unos meses después a la planta de trabajo”.

“Está propuesta la realizó CGERA y se aceptó, ahora avanzamos a que los municipios articulen esto y las empresas tengan la información necesaria desde la oficina de empleo para que empiece a funcionar y otorgué los resultados que esperamos para ambas partes, (empresa-trabajadores) porque las empresas necesitamos gente capacitada y ellos necesitan trabajar”, sostuvo Rey.

Finalmente aseguró que este programa propuesta por la entidad “es viable, pero necesita el compromiso de todos los sectores. Que el Estado aplique las herramientas, los empresarios estén informados de esta posibilidad y los beneficiarios de los planes acepten la capacitación”.

“Los planes de empleo no pueden ser eternos, no es lo correcto, necesitamos que la gente tenga trabajo que dignifique, generar empleo. Pero también necesitamos que todo sea más simple que no haya tanta burocracia, que las cosas lleguen donde tiene que llegar en el menor tiempo posible”, cuestionó