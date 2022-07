Espinoza: “Las juventudes son el motor de la Argentina que viene”

Estudiantes universitarios y de escuelas secundarias de La Matanza participaron de un encuentro junto con el intendente Fernando Espinoza y el ministro del Interior, Wado de Pedro, donde conversaron sobre el presente estudiantil y el futuro de las juventudes argentinas. El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió junto con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el predio del Centro Universitario de la Innovación Tecnológica (CUDI), en González Catán; que se inauguró y abrió sus puertas durante la pandemia. Durante la visita, Espinoza y De Pedro participaron del Encuentro Voz/Vos de Juventudes, que es impulsado desde la Secretaría de Juventudes del municipio con el fin de promover la visibilidad, formación y alzamiento de las voces de las y los jóvenes. “El Centro Universitario de la Innovación Tecnológica es un ícono de la Argentina que queremos, y es el futuro para las y los jóvenes del distrito”, expresó Fernando Espinoza y remarcó: “Escuchar las voces de las juventudes, que son el motor de la Argentina que viene, y en el CUDI, que forma a miles de estudiantes, es generar más justicia social y más derechos”. “Hoy, el municipio tiene más de 70 mil estudiantes universitarios entre la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), en San Justo, y el CUDI, en González Catán; lo que nos convierte en la Capital universitaria del Gran Buenos Aires”. Al respecto, Fernando Espinoza, recordó: “Algunos dijeron que los pobres no llegan a la Universidad y que no había que abrir más universidades; a diferencia de nosotros que decimos: vengan a La Matanza que tenemos nuevas universidades”. Y enfatizó: “El 96% de las chicas y los chicos que estudian en esta casa de altos estudios serán el primer miembro de la familia en obtener un título universitario y eso les va a cambiar la vida para siempre a ellos, a sus familias y a la ciudad”. “Tener una casa de altos estudios en el segundo cordón del conurbano significa la visión de la Argentina que viene, con pleno empleo y con mejores salarios como los que tendrán las y los jóvenes que se reciban en el CUDI”, sostuvo el intendente. El titular de la cartera del Interior, Eduardo de Pedro, valoró la marcha de esta dependenciaeducativa: “A través del CUDI veo una gestión municipal que invierte muchos recursos en la formación técnica y la formación universitaria”. “Hoy podemos ver carreras, todas con mucha salida laboral, todas con mucho presente y con mucho futuro. Esa es la visión de la gestión en La Matanza, una gestión que sabe combinar muy bien la oferta de mano de obra, la oferta de cuadros técnicos y de profesionales con ese perfil productivo”, destacó el ministro. Por último, Espinoza señaló: “Estamos reconstruyendo una nueva Argentina interpretando, con compañeros como Wado, los sueños de las nuevas generaciones; y cuando esos sueños se concretan, la Argentina no tiene techo. Desde La Matanza vamos a hacer la Ciudad de la Innovación y que la Argentina sea una potencia tecnológica”, concluyó. Localizado sobre la Ruta N° 3 (Km. 32,5) de González Catán, el CUDI tiene por objetivo formar profesionales que puedan insertarse laboralmente en el desarrollo de nuevas tecnologías, con especial hincapié en la innovación en función de las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento.