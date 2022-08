Estudiantes de escuela primaria recibieron su kits de robótica

El Centro municipal de Innovación Tecnológica (CITLAM), ubicado en San Justo, es un espacio donde confluyen distintas actividades destinadas a despertar el interés de chicas, chicos y jóvenes de La Matanza a partir de experiencias innovadoras como robótica, programación, desarrollo de hologramas, impresión 3D y experimentos de química. Allí el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, y la secretaria de Educación de la Nación, Silvina Gvirtz, entregaron kits de robótica a estudiantes de cuarto año de la educación primaria del distrito.

“Estamos muy felices de hacer entrega de la primera parte de los 25 mil kits de robótica que entregaremos este año a chicas y chicos de La Matanza a través de una inversión netamente municipal”, expresó Fernando Espinoza y enfatizó: “Invertir en educación, innovación y tecnología es una prioridad de nuestro municipio, porque queremos asegurar que todos puedan acceder a los conocimientos y habilidades que van a requerir los empleos del futuro y apostamos a que La Matanza sea la Ciudad de la Innovación”.

“Seguimos dando pasos hacia adelante en otorgar más igualdad de oportunidades para que a través del estudio las chicas y los chicos puedan progresar y desarrollarse en la vida. De estas escuelas de La Matanza van a salir nuevos talentos, los creativos, los investigadores y los científicos y científicas que la Argentina necesita”, remarcó el jefe comunal y destacó: “En La Matanza, hace años hemos definido que la igualdad en el acceso a la educación es clave para el desarrollo local.”

En tanto, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus expresó: “Uno no sabe con certeza cómo va a ser el futuro. Lo cierto es que los chicos que queden al margen de estas tecnologías van a quedar marginados. La forma de tener un papel integrado y activo en el nuevo mundo, tiene que ver con la posibilidad de acceder a estas tecnologías y, si no está el Estado, no hay otra forma de acceso”.

A su turno, la secretaria de Educación de la Nación, Silvina Gvirtz, sostuvo: “La Matanza se está posicionando como la Ciudad de la Innovación. Una ciudad en la que se produzca tecnología y no solo se consuma. Para ello, necesitamos que las chicas y los chicos empiecen desde la escuela primaria a trabajar con los kits de robótica y que aprendan haciendo. Esto genera enormes oportunidades en los estudiantes”.

“Seguimos generando una revolución en la educación para cambiar el futuro de chicas, chicos, jóvenes y el de sus familias.” afirmó Fernando Espinoza, y para concluir destacó: “La innovación es la herramienta fundamental para el desarrollo de un país y desde La Matanza estamos marcando el punto de partida desde donde construir futuro”.