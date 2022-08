El acusado de asesinar al kiosquero de Ramos Mejía aseguró que se «escapó» el tiro

Daniel Suárez declaró en la primera jornada del juicio por el crimen de Roberto Sabo, en noviembre pasado. Aseguró que entró al kioco “con intenciones de robo, pero no de matar”. También reconoció que le pertenecían las dos armas de fuego secuestradas, una en el lugar del hecho y otra cuando fue detenido.

El acusado de asesinar de un balazo al kiosquero Roberto Sabo durante un robo cometido en noviembre pasado en localidad bonaerense de Ramos Mejía aseguró este martes, en la primera jornada del juicio al que es sometido, que no tuvo intención de matar y que se le «escapó» el tiro al forcejear con la víctima.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que Daniel Suárez (29) declaró en la jornada inaugural del debate ante Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de La Matanza, ante el cual dijo que ingresó al kiosco atendido por Sabo (45) “con intenciones de robo, pero no de matar” y que tras un forcejeo con el comerciante se le «escapó un disparo”.

El imputado también reconoció que le pertenecían las dos armas de fuego secuestradas, una en el kisoco de Sabo y otra cuando fue detenido.

"Me parece muy débil e inconsistente este relato, además no pudo contestar ante la pregunta que se le hicieron respecto de la mecánica de este hecho", dijo a Télam Humberto Prospero, uno de los abogados que representa a la familia del kiosquero como particular damnificada y que pertenece al equipo de Fernando Burlando.

Además del testimonio de Suárez, los jueces Arturo Gavier, Lucila Pacheco y Diego Burgueño escucharon la declaración Paula, viuda de Sabo, quien constató el faltante de dinero y de algunas de las pertenencias de su esposo sustraídas tras el crimen.

La jornada continuó con el testimonio del remisero que trasladó hasta el kiosco a Suárez y a una menor de edad que lo acompañaba -declarada inimputable por tener 15 años- y que en un primer momento los investigadores creyeron que se trataba de un cómplice, lo cual luego se descartó.

El juicio comenzó pasadas las 10 en la sede del TOC 2 de La Matanza, ubicado en la calle Mendoza 2417 de la localidad de San Justo.

Si bien se estipuló que el debate tenga una extensión de tres audiencias, fuentes judiciales indicaron que no se descarta que este mismo martes pueda escucharse a todos los testigos y darse a conocer un veredicto.

Suárez es juzgado por el delito de «robo agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, homicidio criminis causae, portación y tenencia ilegal de arma, robo agravado y hurto agravado, todos en concurso real entre sí», que prevé una pena de prisión perpetua.

El acusado, quien tiene antecedentes penales y había terminado de purgar una condena en agosto de 2020, permanece actualmente detenido a disposición judicial.

“Espero que le den cadena perpetua, que se quede adentro y que se pudra ahí. Es un hijo de puta, me arruinó la vida a mí y a mi familia y está acá como sin nada”, dijo a Télam Tomás Sabo, uno de los hijos de la víctima, durante el cuarto intermedio.

En tanto, Sergio Sabo, padre de Roberto, destacó la celeridad de la justicia para el inicio del debate oral y lamentó no haber llegado a horario para ingresar a la sala y escuchar él mismo a Suárez.

"Dijo que estaba arrepentido y le pidió disculpas a la familia. Estaba borracho y drogado, y así y todo le tiró seis tiros a mi hijo. No le importó nada, si mata, mata", expresó.

Tomás Sabo, hijo de la víctima

Tomás Sabo, hijo de la víctima

Según la elevación a juicio presentada por el fiscal de primera instancia, Federico Medone, el crimen de Sabo fue cometido en el marco de un raid criminal que se inició el 7 de noviembre de 2021, cuando el acusado y la chica que lo acompañaba fueron hasta una agencia de remises de Ciudadela y pidieron viajar hasta Ramos Mejía.

Ambos fueron llevados por el conductor de un remís Ford Focus negro hacia esa zona, donde Suárez pidió detenerse unos minutos en un kiosco ubicado en avenida de Mayo y Alvarado, en la zona comercial de Ramos Mejía.

Allí se bajó solo e ingresó al kiosco «Drugstore Pato» armado con «una pistola semiautomática 7,65 mm con numeración suprimida y cargada con al menos un cartucho, y con un revólver calibre 22», de acuerdo a la pesquisa.

Una vez adentro del comercio, intimidó con esas armas a Sabo, se apoderó de 10.000 pesos producto de las ventas y disparó seis balazos al kiosquero, quien murió casi en el acto, según la acusación.

Al salir del kiosco, el asaltante intimidó con armas al remisero que lo había llevado hasta el lugar y le robó 6.000 pesos de la recaudación, el teléfono celular y el auto, en el que huyó con la adolescente.

En la huida, el Focus chocó contra un árbol, momento en que los dos tripulantes se bajaron e ingresaron a un supermercado con intenciones de simular ser clientes y aprovechar para cambiarse las ropas y evitar ser identificados.

Tras ello, y siempre bajo amenazas con armas, robaron la moto y pertenencias a un delivery, hasta que finalmente fueron detenidos en avenida de Mayo y Rivadavia, de Ramos Mejía, durante un operativo policial.