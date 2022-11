Manuel Atencio dijo que el radicalismo sufreel poder y Matías Espaín lo mando al psicólogo

Ambos referentes de la UCR matancera charlaron en No Te Duermas sobre la actualidad política local y las elecciones internas que tendrán lugar el próximo domingo.

El ex concejal y candidato a presidente de la UCR local fue entrevistado en el ciclo radial No Te Duermas y en ese contexto aseguró: “los radicales no disfrutamos del poder como el Justicialismo, lo sufrimos porque lo vivimos como una responsabilidad”.

En la misma semana Matías Espaín, referente del radicalismo local que brinda su apoyo a Carlos Barbur, el oponente de Atencio en las elecciones del domingo, opinó sobre el tema. “Eso tendrá que resolverlo en el psicólogo él. No creo que sea así”, lanzó Espaín al ser consultado sobre las palabras del ex edil.

Además, el referente del radicalismo añadió: la buena política es la que mejora los servicios que brinda el Estado. El poder es utilizar los recursos para solucionar los problemas”.