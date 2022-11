Hugo Soraire: “el descontento es lógico y entendible”

El concejal del Frente de Todos fue entrevistado en el ciclo radial No Te Duermas y se explayó sobre la crisis económica y social, el funcionamiento del HCD y el escenario electoral local del próximo año.

“El descontento es lógico y entendible, casi que natural, porque nosotros mismos estamos descontentos con la situación; la inflación, los precios, la canasta básica de alimentos”, aseguró Hugo Soraire, concejal por el Frente de Todos entrevistado en el ciclo radial No Te Duermas.

El edil del oficialismo dio la derecha a los reclamos de la sociedad por lo difícil que es “tener un plato de comida en la mesa de todas las familia argentinas”.

En otro tramo de la charla Soraire se refirió a la labor que se lleva adelante en el HCD local y que fue criticada en las últimas semanas por ediles de la oposición. “El Concejo Deliberante es un espacio para el que tiene la voluntad, las ganas de ir en pos de presentar proyectos, iniciativas para mejorar alguna situación. También puede usar el lugar para realizar permanentemente exposiciones que le brinden material a la prensa”, dijo el concejal.

Sobre la incipiente campaña electoral de Patricia Cubría,Diputada de la provincia de Buenos Aires y miembro del Movimiento Evita, cuyo nombre suena en el distrito como posible candidata a enfrentar a Fernando Espinoza en una interna las próximas PASO, Soraire fue contundente: “no conozco a la compañera”, lanzó.

“No tenemos relación porque no es de La Matanza. No no tenemos un espacio en el tiempo compartido, como con otros compañeros que hemos andado el mismo camino durante años, pero no este no es el caso”, agregó el edil.