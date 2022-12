Exigen que la Justicia avance en la causa de un un joven que fue arrollado por el tren

Santiago Nini tenía 25 años y falleció en las vías del Belgrano Sur en Isidro Casanova. En un primer momento, la Justicia intentó cerrar el caso como un suicidio, pero debido a la presión ejercida por su familia, la carátula se modificó a “averiguación de causales de muerte”. Sostienen que el joven fue atacado durante un hecho de inseguridad.

El 5 de agosto último a las 20.20 hs, Santiago Nini se comunicó con su familia por última vez. Mediante un mensaje de whatsapp, había avisado que pronto llegaría a su hogar. Lo próximo que se supo, fue que el joven de 25 años había sido arrollado por el tren en las vías del Belgrano Sur, en la zona ubicada entre las calles Lafayette y Victorino de la Plaza en Isidro Casanova.

A cuatro meses del hecho, Cristian Nini, padre de la víctima, contó que no hubo grandes avances en la causa. “Si bien hay declaraciones testimoniales pendientes, por desprolijidades de la fiscalía no se concretaron”.

También hay video que fue enviado a peritar al Ministerio de Seguridad de provincia de Buenos Aires, pero aún no están los resultados. En tanto que la fiscalía ya tendría en su poder las grabaciones de las cámaras de seguridad del tren.

“Los tiempos de la Justicia son muy largos, muy distintos a las necesidades que tenemos como familia”, lamentó Nini, que además advirtió que “el tiempo que se pierde, es aumentar la posibilidad de que le pase a otro. Santiago puede ser cualquiera”.

Para seguir visibilizando el caso y reclamar que la Justicia agilice sus actuaciones, familiares y amigos de Santiago se movilizaron a la fiscalía que interviene en la causa.

“Tras 4 meses de espera no tenemos respuestas ni indicios de que estén moviendo la causa en búsqueda de resolver o dar con los responsables. Testigos que no se presentan y no pasa nada, un fiscal que no da la cara,pruebas que no se peritan o tardan meses en llegar”, reclamó el papá de la víctima.

En este sentido, Cristian Nini amplió: “muchos obstáculos para que la causa no avanzara. El hecho ocurrió el 5 de agosto y el peritaje de la zona se hizo tardíamente el 16 de septiembre ¿Qué se puede encontrar? Absolutamente nada. Se perdieron todas las pruebas”.

Cabe recordar que en un primer momento la Justicia intentó cerrar el caso alegando que Santiago se había suicidado. Debido a la presión de la familia, se modificó la carátula del caso a “averiguación de causales de muerte”. También se intentó imponer la hipótesis de un accidente.

Pero para la familia del joven no se trato ni de un suicidio, ni de un accidente sino que Santiago fue víctima de un ataque durante un hecho de inseguridad. Para esclarecer lo que sucedió la noche del 5 de agosto, desde el entorno de la víctima solicitan a quienes tengan información, se comuniquen con la familia.

“Esto sucedió a las 20.30. Generalmente en este tipo de agresiones hay gritos, hay corridas. No puede ser que nadie haya visto o escuchado algo”, expresó el papá de Santiago que además criticó el accionar de la comisaría de la zona. “Para hacer lo que le hicieron a Santi, tenes que saber que tenes impunidad”, aseguró.