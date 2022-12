Mario Ortiz habló de un doble discurso entre los gremialistas de La Matanza.

El ex edil y miembro de la Unión Obrera Textil local se refirió a sus pares que públicamente acusan la falta de diálogo con el intendente, pero que sostienen diversos vínculos con el oficialismo que contradicen esa postura.

Entrevistado en el ciclo radial No Te Duermas Mario Ortiz, de la Unión Obrera Textil de La Matanza, habló de la existencia de un doble discurso de gremialistas que acusan falta de diálogo con el intendente Fernando Espinoza públicamente, pero que sostienen diversos vínculos con el oficialismo que contradicen esa postura.

“Yo puedo tirar piedras en la plaza, en la calle Almafuerte, y por Entre Ríos entra mi jefe político y arregla con Fernando. Y está todo bien”, dijo el gremialista.

Además el ex edil por el oficialismo añadió “yo he tenido diferencias con Fernando Espinoza, me he sentado a hablarlas y he conseguido muchos espacios para el movimiento obrero”.

Ortiz habló también de la fragmentación de la CGT que también se siente en el distrito. “Yo tengo buena relación con todos, no son enemigos. La unidad no se consigue dejando gremios afuera”.