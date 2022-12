Isidro Casanova: acusan a un portero de abusar de 12 menores en un jardín de infantes

Las denuncias están radicadas en la Justicia y habría elementos que comprometen seriamente al sindicado como autor de los hechos. Aún no hay un pedido de detención y la Justicia desconoce el paradero de este sujeto. Padres de los alumnos destrozaron las instalaciones del establecimiento educativo y también hubo incidentes en la casa del acusado.

El portero del Jardín de Infantes N°949 de Isidro Casanova fue acusado de al menos 12 casos de abuso que habrían ocurrido en el establecimiento educativo. El caso se inició con la denuncia realizada por la mamá de un alumno que ante cambios en el comportamiento de su hijo, había consultado a especialistas que determinaron que el menor había sido víctima de abuso.

En su relato, el nene nombra a “Carlos”, apodado “abuelito”, el portero del jardín que había ingresado a trabajar en el establecimiento en mayo de este año. Una vez que las familias supieron del caso y comenzaron a indagar a sus hijos e hijas, pudieron detectar otros posibles casos.

La UFI N°2 de La Matanza tiene hasta hoy 12 denuncias contra el hombre del cual no se sabe su paradero, aunque no puede ser considerado prófugo porque aún no hay un pedido de captura en su contra.

Enfurecidos, familias de alumnos y alumnas del establecimiento destrozaron las instalaciones del jardín, a modo de protesta por el descuido de las autoridades y docentes que dieron lugar a los aberrantes hechos. También hubo destrozos en la casa del acusado, aunque este mismo no se encontraba en el lugar.

“Queremos justicia. Ayer a última hora hubo golpes y fuego en el jardín porque muchos de los padres se enteraron ayer y al saber esto las personas que estaban al cuidado de esos nenes, que en muchos casos eran los abuelos, le preguntaban y cada vez iban apareciendo más casos”, contó en declaraciones televisivas el padre de uno de los alumnos del establecimiento.