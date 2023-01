Ricardo Rolleri: “A partir de marzo comenzarán a perfilarse las candidaturas”

El ex concejal de La Matanza y actual Diputado Provincial por el Frente de Todos visitó los estudios de Radio Hexa y fue entrevistado en No Te Duermas, el ciclo radial realizado en conjunto por le Periódico SIC y el Diario NCO (lunes a viernes de 10 a 12 hs vía www.radiohexa.com.ar).

Durante la charla, Rolleri analizó las posibles candidaturas y cómo se prepara el escenario político de cara a las elecciones. Si bien consideró que “a partir de marzo

comenzarán a perfilarse las candidaturas”, advirtió “las listas se armarán desde arriba hacia abajo. Desde lo Nacional”.

El ex edil hizo hincapié en que uno de los factores claves, es si finalmente Cristina Kirchner sostiene su desición de no ser candidata. “Es tiempo de excelencia, no son tiempos para improvisados”, remarcó.