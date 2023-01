Cultura: «La lectura fue un salvavidas”

Leandro Da Silva, el creador de El Verso Nómade, festeja los dos primeros años de la biblioteca ambulante. “Estamos de cumpleaños, estamos difundiendo literatura libre y gratuita, a puro esfuerzo, a pedal y pulmón. Pedaleando con amor y convicción”, dijo el joven que acerca los libros a quien lo solicite en bicicleta.

El Verso Nómade, proyecto que combina literatura y solidaridad tuvo un origen, podría decirse, casi casual. Su creador, Leandro Da Silva, se encontraba limpiando su biblioteca y de manera “nostálgica” recordó lo que sus aproximadamente 30 libros habían hecho por él.

“No soy un tipo que toda la vida leyó. Me encontré con la lectura en un momento en que mis viejos estaban enfermos. Hoy ya no están. Estuve deprimido y descubrí que leyendo me abstraía de esa realidad. La lectura fue un salvavidas”, contó el joven de 30 años.

Entonces, Leandro tuvo la necesidad de acercar ese “salvavidas” a otros. El Verso Nómade tiene un funcionamiento muy particular y por ello su difusión y crecimiento fue inmediato. Padis un libro y Leandro te lo lleva en bicicleta. Lo terminas de leer y lo devolves.

“Estamos de cumpleaños, estamos difundiendo literatura libre y gratuita, a puro esfuerzo, a pedal y pulmón. Pedaleando con amor y convicción. Compartiendo eso que nos hizo tanto bien cuando más lo necesitábamos”, expresó el joven que vive en Villa Scasso González Catán a través de sus redes sociales.

Con la difusión del proyecto llegaron las donaciones y en la actualidad cuenta con 1200 ejemplares. En bicicleta y a pulmón, Leandro ha llevado libros a diversos puntos de La Matanza, Morón, Ituzaingó y Merlo.