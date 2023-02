Continúa la polémica por el Censo 2022: “Si no conoces el territorio, te hacen pollo”

Así lo afirmó Daniel Alderete, referente del Movimiento 26 de Julio de La Matanza. Con un intenso trabajo barrial, el dirigente describió la cruda realidad de muchas zonas del distrito que no fueron correctamente relevadas.

Continúa la polémica por los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el 18 de mayo último.

Según los datos emitidos por organismo, La Matanza es el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires y su población asciende a 1.837.774 de habitantes, cifra inferior a las esperadas en las proyecciones basadas en los números del Censo 2010.

La oposición denunció una presunta maniobra de “inflar” la población que tuvo como objetivo obtener más recursos económicos en términos de coparticipación.

Pero para Daniel Alderete, referente del Movimiento 26 de Julio de La Matanza, organización que forma parte del Frente de Todos, la cifra arrojada por el INDEC no refleja la realidad del distrito.

“Hay que organizarse como colectivo militante, territorial. Organizaciones populares, políticas, con la iglesia, con las escuelas y dejar de lado si me simpatizas no me simpatizas ¿por qué digo esto? Porque podríamos haber hecho el censo y no lo hicimos”, dijo Alderete.

En este sentido, el dirigente apuntó a la falta de un trabajo mancomunado con las organizaciones barriales que conocen el territorio y que por este motivo son muchas las zonas que no se relevaron en La Matanza o que, mínimamente, no se censaron “en profundidad”.