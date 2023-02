Campaña 2023: “Jamás pensamos que podía confundirse a Perón con Víctor Laplace”

Una insólita polémica se desató tras la pegatina de afiches que llevó a cabo Pablo Ayala, dirigente del peronismo matancero. Un medio de comunicación lo “acusó” de utilizar por error una imagen del actor Víctor Laplace personificando a Juan Domingo Perón. Pero efectivamente, quien aparece en los carteles, es el mítico líder de los trabajadores.

“Jamás pensamos que podía confundirselo con Víctor Laplace. Ni con Laplace, ni con Juan Palomino, ni con Osmar Nuñez ni con Darío Grandinetti que son otros actores que también interpretaron al líder de los trabajadores. Es insólito”, dijo Pablo Ayala, dirigente del peronismo matancero que tuvo que salir a responder a las acusaciones de haber utilizado por error el rostro del actor argentino y no el de Juan Domingo Perón en los afiches pegados en la vía pública de cara a las elecciones 2023.

“Elegimos la foto por la impronta que en ella tiene Juan Domingo Perón: es una foto de combate. De arenga y de lucha. Era una foto histórica que incluso habían usado ya el PJ provincial y la Unión Obrera Metalúrgica”, añadió el dirigente.

Ayala está al frente de la Agrupación peronista Uturuncos y a poco de la pegantina de unos mil afiches, se encontró con una nota periodística en un medio provincial en la cual se aseguraba que había utilizado la imagen de Víctor Laplace y no una de Perón. La información fue replicada e incluso otros dirigentes se hicieron eco de la supuesta confusión.

“Lo más triste es que son ellos los que no reconocen a Perón y no lo saben distinguir de Laplace”, dijo el militante matancero. Luego de comunicarse con el medio que publicó la nota, la misma fue dada de baja de la página web, aunque no hubo aclaración alguna sobre el error cometido.

Sin embargo, la preocupación de Pablo Ayala ronda en torno al olvido que parece predominar en el mismo partido. “A cuatro años de un gobierno que llegó por el votó del peronismo y que debió gobernar para el pueblo, que no reconozcamos la cara de Perón en un cartel es triste”, expresó.