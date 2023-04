Espinoza: “El reclamo de Malvinas no va a terminar hasta que volvamos a ver la bandera argentina flameando en nuestras islas”

En el marco del 41° Aniversario de la Guerra de Malvinas, y como parte de la conmemoración del Día del Veterano, la Veterana y los Caídos de la Guerra de Malvinas, La Matanza se vistió de celeste y blanco para llevar a cabo el acto en una de las fechas más significativas para el pueblo argentino, junto a cientos de vecinos, vecinas y estudiantes de las escuelas del distrito.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezó el acto del 2 de abril, que tuvo lugar en la nueva peatonal de Laferrere y la Plaza Ejército de los Andes. Allí el jefe comunal realizó una ofrenda floral en el monumento Malvinas y rindió homenaje a veteranos, veteranas y caídos durante la guerra. Además, se realizaron previamente las Vigilias características en Aldo Bonzi y Gregorio de Laferrere, y la ofrenda floral en el monumento de Malvinas de San Justo.

“La Matanza fue el lugar de Argentina que más jóvenes combatientes llevó a Malvinas. No hay día en el que no recordemos a los 711 jóvenes de nuestro distrito que fueron a la guerra y a los 25 de ellos que no volvieron y hoy están en tierra malvinense, en el Cementerio de Darwin”, sostuvo Fernando Espinoza.

Cabe destacar que en La Matanza los ex combatientes tienen un lugar destacado en el Gobierno local, por ello -en el año 2022- Fernando Espinoza dispuso que la Dirección de Veteranos pase a tener rango de Subsecretaría e incorporó al Museo de Veteranos de Malvinas como Museo municipal. En esta ocasión, el jefe comunal anunció al nuevo director de los Veteranos de guerra: Ramón Roque Arrieta, y comunicó la decisión de duplicar los viajes anuales a las Malvinas -que estarán previstos para este 2023- para que más veteranos y familiares de caídos puedan volver a las Islas.

En ese sentido, el intendente señaló: “Ningún homenaje bastará para agradecer la gran valentía y el coraje con el que nuestros soldados lucharon en el campo de batalla. Por eso, es indispensable el pleno compromiso de mantener activa nuestra memoria para que las próximas generaciones no permitan jamás que suceda el horror y el error de una guerra, y eviten también decisiones políticas o económicas que pongan en riesgo nuestra soberanía nacional”.

“El reclamo de Malvinas no va a terminar nunca hasta que volvamos a ver la bandera argentina flameando en nuestras islas”, resaltó Fernando Espinoza, y concluyó: “A las Malvinas las tenemos que llevar siempre en nuestro corazón. Honor y gloria a nuestros héroes”.

Del acto participaron: el presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, Ramón Robles; el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, Claudio Iglesias; el subsecretario municipal de los Veteranos de Guerra de Malvinas, Carlos Farina; la secretaria de Cultura y Educación de La Matanza, Silvia Francese; el secretario General de Coordinación e Innovación, Antonio Colicigno; y las diputadas nacionales, Liliana Yambrún y Brenda Vargas Matyi, entre otras autoridades municipales.