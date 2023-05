Manaos, la historia de la empresa que nació en La Matanza y hoy es líder en todo el país

Entrevista a Orlando Canido

Cómo fueron los inicios de la firma, su crecimiento exponencial y lo proyectado para este año. Además, el dueño de Manaos habla de lo que significa hoy la empresa en el país. Sus orígenes y su sentimiento de pertenencia con el Partido de La Matanza, un distrito que lo vio nacer, crecer y hoy lo encuentra como un vecino más de la populosa Rafael Castillo.

Por Claudio Kappeler.-

Si a cualquier vecino de La Matanza se le menciona a Refres Now S.A., probablemente no tenga idea de lo que se está mencionando. Sin embargo, basta con decir Manaos para que se sepa que estamos hablando de la gaseosa más vendida en el distrito en un hecho que ya trascendió las fronteras de este territorio para hablar de una empresa líder en el mercado a nivel país.



Orlando Canido llega a Radio Hexa (donde todos los días No Te Duermas invita a personalidades del mundo político y social en general del Distrito). Se lo puede ver sólo, sin ningún tipo de seguridad, estacionando una camioneta que lejos está de mostrarlo ostentando ser el empresario que es.



En su terruño se lo conoce como un hombre humilde, llano, trabajador y perseverante. En el inicio de la charla, a este periodista se le ocurre pensar en Mercedes Benz, situada también en Virrey del Pino, como una empresa de referencia en La Matanza. Orlando Canido coincide pero enseguida marca la diferencia que hay hoy entre Manaos y la firma alemana: “Yo de chico quería trabajar en Mercedes Benz por los sueldos que pagaban -reconoce-, hoy nosotros la hemos superado. De hecho sé que Mercedes Benz se va a reducir muchísimo en estos tiempos, y entonces estamos quedando como empresa número uno en La Matanza”.



Manaos tiene hoy 700 empleados de forma directa, mientras que de forma indirecta se puede hablar de 40 mil empleados en todo el país. Además, la empresa tendrá ahora un crecimiento del 150 por ciento con respecto a sus 19 años de funcionamiento.



“Tecnológicamente somos número uno en el mundo y, en producción, Manaos es la número uno de América”, cuenta Orlando Canido detallando que hoy en la planta situada al sur del distrito se producen 500 mil paquetes de 6 botellas por día. Sin embargo, ese número crecerá en 2023 cuando lleguen a producir diariamente 1.200.000 botellas.



“Somos líderes absolutos a nivel país”, se enorgullece el empresario, un hombre que durante 45 años fue distribuidor de bebidas. Entre otras firmas, trabajó con la marca de gaseosas Daos, por lo que en La Matanza se creía que el producto estaba relacionado con Brasil. Al pensar un nombre para la fábrica que estaba a punto de abrir fue por el mismo camino y así llegó Manaos al mercado de las gaseosas.



Cuando se inició había 43 fábricas de gaseosas en Argentina, hoy sólo quedan 6. Canido fue el último en abrir una fábrica así en nuestro país: “todos los presagios eran que yo iba a fracasar

-recuerda-, que iba a estafar a todos los proveedores, así que se cuidaban de mí (risas), me costó mucho salir del pozo”. Hoy la planta tiene 170 mil metros cuadrados y actualmente se está ampliando para tener 150 mil metros más.

Los orígenes

Aunque hoy se distribuye en todo el país, el populoso partido de La Matanza fue el primero en generar el crecimiento de Manaos. Nacido en Rafael Castillo, Orlando Canido apostó a su tiene porque fue el lugar que lo vio crecer, tan así que hoy sigue viviendo en la misma casa de esa localidad. “A mí me conoce todo el pueblo, me cuidan creo que me quieren, en otro lado soy un extraño, yo en La Matanza estoy en mi casa”, dice.



Su madre tenía un tambo en Rafael Castillo y su padre era cortador de ladrillos. “Se iba muy temprano a caballo hacia Pontevedra”, recuerda. En aquella época era una zona ampliamente descampada, su mamá tenía corrales a tres cuadras de la que hoy sigue siendo la estación de trenes de Castillo.



Estudió en la escuela secundaria número 1 de esa ciudad, fue la segunda promoción, y los 14 años era oficial albañil. Terminó la secundaria y no estudió más: “me cansé de andar sin plata y yo quería salir”, recuerda entre risas.

En sus oficinas tiene ventanas que le permiten mirar la línea de producción y, aunque no tiene horarios fijos, suele ser el último en irse. “Sentado ahí me vienen las ideas y además recorro toda la planta”, un total de 17 manzanas.

Manaos y la publicidad

Se cuenta en el distrito que, en sus inicios, la empresa se negaba a hacer publicidad de sus gaseosas porque eso la obligaría a tener mayor producción y todavía no estaba en condiciones de expandirse. “Esa es una versión”, reconoce Orlando Canido pero él prefiere la que parece ser más real: “no teníamos plata”.

En la cuestión publicitaria, se convirtió en el único empresario argentino en hacer una publicidad en Malvinas con motivo de cumplirse 40 años de la guerra. “Me preguntaron en una charla que di en la Universidad de El Salvador cómo hicimos para hacer esa publicidad y mi respuesta fue: ‘a lo argentino’”.

Entonces otro de los presentes le consultó cómo sería eso de ‘a lo argentino’, a lo que respondió: “por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, a los ponchazos”.

Hoy recuerda que fue muy difícil aquel trabajo. Llevaron las etiquetas en los bolsillos y ya en territorio malvinense compraron botellitas de gaseosa cola y las llenaron para luego pegarles las etiquetas de Manaos. “Pudimos decir que Manamos llegó a las Malvinas”, se enorgullece.

El número 1

El empresario matancero asegura que “no hay antecedentes en Argentina de alguien que en un galpón comience con una fábrica de cero, con una marca nueva, y en diez años se convierta en número 1 de Argentina en venta de gaseosa de una marca Argentina”.



Hoy sólo en La Matanza tiene 200 distribuidores, muchos de ellos que se iniciaron con pequeños negocios y él los incentivó a convertirse en mayoristas.



Orlando Canido vuelve a recordar sus orígenes, los partidos de fútbol en su adolescencia en lo que hoy son las canchas del Club Almirante Brown con varios futbolistas que llegaron a ser profesionales. La pregunta entonces es inevitable. ¿De qué club es hincha?: “Soy de La Matanza, oscuro, villero, peronista, hincha de boca y me cuelgo de la luz”, larga entre carcajadas y explica que “para vivir en La Matanza tenés que tener esa chapa, si no, te tenés que ir a otro Partido”.