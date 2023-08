Elecciones PASO 2023

Así lo aseguró María Laura Ramírez, precandidata a intendenta de La Matanza de Unión por la Patria, quien disputará interna, además, con el actual intendente Fernando Espinoza.

“Si gana Fernando, acompañaremos a Fernando. Y ganamos nosotros, calculo que Fernando nos acompañara a nosotros. Si gana Cubría La Matanza tendría un problema”, dijo Maria Laura Ramirez, precandidata a intendenta de Unión por la Patria de cara a las elecciones PASO que se disputarán el próximo domingo.

Entrevistada en el ciclo radial No Te Duermas, la ex concejal lanzó: “no conoce La Matanza, no tiene equipo y los propios de Cubría nos van a votar a nosotros”. Sobre el actual intendente, Ramirez hizo hincapié en que “hoy no tiene la realidad de lo que le pasa a la gente ” y que el jefe comunal “tiene un entorno” que impide el contacto con los vecinos.