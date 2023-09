Elecciones 2023: “Se puso de manifiesto que no todo el peronismo piensa como el intendente”

Nicolás Arias, ex precandidato a concejal de Unión por la Patria en la lista de Patricia Cubría manifestó que a pesar de haber perdido la interna el saldo de la contienda electoral fue positivo. Como parte de la Corriente Patria Justa, el militante dejó en claro que “nadie es dueño de los votos” y que Fernando Espinoza debería “convocar y enamorar” a los 110 mil vecinos que no eligieron al oficialismo en las urnas.

Nicolás Arias, integrante de la Corriente Patria Justa y ex precandidato a concejal de Unión por la Patria, en la lista de Patricia Cubría, calificó como muy positiva la experiencia en la interna peronista a pesar de haber perdido la contienda contra el oficialismo. “Por ahí uno esperaba otra cosa, pero bueno es lo que el pueblo quiso y hay que aceptar”, manifestó.

El militante hizo hincapié en que previo a la elección se sentían muy confiados debido a lo que palpitaban en la calle, pero finalmente en las urnas fue la lista de Fernando Espinoza la que salió victoriosa.

Para el ex precandidato a concejal lo rescatable de la contienda electoral interna es que “se haya puesto de manifiesto que no todo el peronismo piensa como piensa el actual intendente” y que “hay una parte del peronismo que no acompaña y dice que no está todo bien”.

La lista que encabezó Patricia Cubría cosechó 110 mil votos y según Arias, esto debería ser un llamado de atención para el gobierno local. Si bien subrayó que es necesario que en las elecciones generales de octubre “es necesario que triunfe el peronismo” a nivel nacional y provincial, “desconoce” si hay conversaciones con el oficialismo matancero.

La Corriente Patria Justa es uno de los movimientos que se unió al frente de Patria Cubría para disputar el distrito y aún no hay definiciones públicas claras sobre si las organizaciones acompañarán la candidatura del actual intendente Fernando Espinoza.

“Desconozco si hay conversaciones o no. Nosotros fuimos parte del frente vecinal y como siempre lo dijimos, no le debemos nada a nadie. Estuvimos convencidos de que había que ir por ese camino”, expresó Arias.

Sobre cómo continuará la organización de cara a octubre, el militante adelantó que próximamente realizarán un plenario en el que se definirá qué postura adoptarán en la campaña. “Lo primero que hay que decir es que nadie es dueño de los votos. nadie puede ir a decirle a la gente ‘hay que ir y votarlo a Espinoza’, el gesto debería ser salir a convocar y enamorar”, sugirió Arias.