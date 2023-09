Un graduado de la UNLaM regresó con éxito tras su participación en el Parlamento alemán

El reconocimiento y el prestigio que tiene la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) en distintas partes del mundo se da gracias a las y los estudiantes que, mediante programas y becas de intercambio, viajan llevando consigo mismo herramientas, valores y conocimientos que adquirieron en esta Casa de Altos Estudios.

Para que esto sea posible, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNLaM, con el fin de promover el intercambio académico y diplomático, funciona como nexo entre el o la estudiante y esa posibilidad concreta de internacionalizar su conocimiento puertas afuera de la Universidad.

Este es el caso de Juan Ignacio Kinder, arquitecto graduado de la UNLaM en 2021, que desde el 1 de marzo de este año y durante cinco meses, participó de la Beca Parlamentaria Internacional o Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) en Alemania. Esta beca le brinda a participantes de más de 50 países, calificados e interesados en la política, la posibilidad de observar y vivenciar de manera directa y práctica la democracia parlamentaria de Alemania.

“Pude conocer cómo funciona el Parlamento alemán, ya que, me tocó trabajar en el despacho de la diputada Isabel Cademartori, quien me dio mucha confianza para participar con ella de actividades del parlamento”, expresó Juan.

Cabe mencionar que, para postularse a esta beca, además de contar con un título universitario, interés en la política y en la sociedad civil activa, es necesario tener nivel B2 en idioma alemán, ya que, todo el programa es 100% en dicho idioma.

Este intercambio, además permite que las y los becarios asistan a clases y seminarios en la Universidad de Humboldt, motivo por el cual, Juan pudo conocer la realidad de otra universidad que, a su parecer, “es muy diferente a la UNLaM”.

“Tengo muchísimo aprecio por la UNLaM, lugar donde estudié, me recibí y forjé una comunidad, amistades, contactos y eso se da porque el contexto de la Universidad te permite generar estos vínculos. Si bien estuve poco tiempo en la Universidad de Humboldt (Berlín), noté que no existe tanto sentido de pertenencia como sentimos nosotros con nuestra casa de estudios. Las relaciones ahí generalmente son más frías y no hay espacios de socialización, yo creo por un tema cultural de cómo son los alemanes”, detalló el graduado.

Juan, que participó en 2018 de la beca Friends of Fulbright y del Modelo de la Asamblea General de la OEA en 2020, agradeció a la Universidad por haberle brindado las herramientas y manifestó que siempre está atento a las postulaciones de la Secretaría de Relaciones Internacionales “para poder estudiar en el exterior y mejorar la internacionalización de mi formación”.

A modo de cierre y con el objetivo de alentar a estudiantes que quieran realizar una beca o un programa de intercambio, Kinder sostuvo: “Hay un montón de opciones, un montón de programas con distintas características y requisitos, programas de grado, de posgrado. Uno nunca pierde nada probando, sobre todo si uno tiene las ganas y la motivación para postularse. La Secretaría tiene gente muy capacitada dispuesta a ayudar y responder todas las dudas que pueden surgir en un proceso de postulación, proceso que suele ser engorroso.”