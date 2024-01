Una asamblea barrial por tierras terminó con 5 personas asesinadas

El trágico hecho tuvo lugar en el barrio 8 de Diciembre. Según el relato de testigos tres personas comenzaron a disparar contra un grupo que participaba de una reunión que se llevaba a cabo en la tarde del domingo. Entre las víctimas, hay un menor de 16 años.

Una asamblea por tierras terminó con 5 personas asesinadas y 8 personas heridas en el barrio 8 de Diciembre de González Catán.

Según trascendió, la disputa se inició debido a que los habitantes del barrio de emergencia, originado en una toma de tierras, se enfrentaron a los “delegados” del mismo; un grupo de personas que lucran con los terrenos.

Un vecino del lugar contó que los “delegados” son los que se encargan de recolectar dinero para afrontar gastos de obras en la zona y solventar las gestiones judiciales requeridas para la regularización de las parcelas.

“Yo fui a Desarrollo Social de La Matanza para pedir ayuda para el barrio y cuando se enteraron los delegados me apretaron a mí y a mi familia. No quieren que entre el Municipio porque no van a poder seguir vendiendo terrenos”, con un hombre asentado en el lugar junto a su esposa y sus 6 hijos.

De la reunión que se llevó a cabo en la tarde del domingo participaban los vecinos del barrio y los “delegados”, quienes estaban siendo increpados por el incumplimiemento en la realización de trabajos para los cuales pedían dinero.

La discusión subió de tono y tres personas armadas comenzaron primero a disparar al aire y luego contra las personas del barrio. Los agresores lograron escapar del lugar y hasta la tarde del lunes continuaban prófugos.

Como resultado del ataque 5 personas resultaron muertas y otras 8 quedaron heridas. Entre las víctimas fatales hay un menor de 16 años.