La voz de las Pymes contra la ley Ómnibus

La representante de CGERA Ituzaingó, Sandra Rey expuso en el Senado de la Nación Argentina

junto a otras organizaciones y representantes de las pequeñas y medianas empresas para

presentar la preocupación del sector en cuanto a la Ley Base presentada por el gobierno

nacional de Javier Milei, “ya pasamos por estas políticas y conocemos que los resultados serán

fulminantes para las Pymes”, resumió la presidenta de Confederación Empresaria de la

República Argentina filial Ituzaingó.

“Nos presentamos en la reunión que se realizó en el Senado, invitados por la legisladora Nora

Giménez que nos propuso hacer escuchar nuestra preocupación por lo que pudiera pasar con

el desarrollo industrial, productivo y cooperativo si se aprueba la Ley Ómnibus”, expresó Rey.

Y aclaró: “Queremos analizar, actualizar, modificar algunas leyes, pero de manera individual no

todo junto porque no es favorable para ningún sector. Yo me presenté desde la postura Pyme,

pero lo cierto es que todos los sectores serán perjudicados si se aprueba esta ley”.

“La preocupación nuestra es no bajar el movimiento del mercado interno, implementar

estrategias que logren fortalecerlo, porque su caída implica una caída en la producción lo que

genera un peligro en la estabilidad del trabajo de la gente”, alertó.

Además, se mostró la postura “en contra de la apertura indiscriminada de las importaciones en

productos que se fabrican en el país porque ya sabemos por historia, por experiencia que

produce que las máquinas de las fábricas se detengan, que haya despidos y finalmente un

industricidio lo cual es terrible para la economía del país, ya que las Pymes generan el 80 por

ciento del empleo, significando la fuente principal de trabajo para el país”.

“Estamos a favor de rever algunas leyes, pero siempre a favor de la producción y en defensa

del trabajo argentino. Si la economía se abre por completo volveremos a sufrir. Si estamos a

favor de la exportación de productos con valor agregado que implique trabajo para la gente”,

aclaró.

Finalizó al sostener que “todas las medidas presentadas hasta el momento por el gobierno de

Javier Milei van a llevar a más recesión y en ningún país del mundo se atraen inversores con

esta fórmula, a pesar de lo que quieren hacer creer desde el gobierno nacional”.