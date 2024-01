Joven necesita un medicamento de 23 millones de pesos y su obra social no da respuesta

Pablo Medrano tiene 15 años y vive en González Catán. Fue diagnosticado con un tipo de leucemia que avanza de manera muy acelerada. El adolescente cuenta con cobertura de Total e Integral Salud, que recomendó a la familia “darse de baja” del servicio de medicina prepaga para que intervenga el Estado.

La familia de Pablo Medrano, un adolescente de 15 años de González Catán, pide desesperadamente que la obra social Total e Integral Salud cubra el tratamiento oncológico del menor que padece Leucemia Linfoblástica Aguda de alto riesgo.

La característica de este tipo de cáncer es que tiende a la reincidencia y avanza de manera acelerada. El joven fue diagnosticado en septiembre de 2023 y el tratamiento al que fue sometido tuvo excelentes resultados. “Después de 33 días había negativizado”, recordó su mamá, Rocio Mendoza Callejas.

Pero en diciembre la enfermedad se reactivó y en un mes, tomó el 50% de la médula ósea del adolescente. Frente a la agresividad de este tipo de leucemia, los profesionales médicos indicaron una medicación cuyo valor es inalcanzable para la familia: 23 millones de pesos la ampolla. Pablo necesita 8.

El joven cuenta con cobertura médica de Total e Integral Salud, empresa de medicina prepaga que hasta el momento no brinda respuesta, mientras el estado de salud de Pablo se deteriora.

Ante el alto costo de la medicación, desde la obra social le sugirieron a la mamá del paciente que se dé de baja del servicio para que intervenga el Estado. Pero esto no sucedería de inmediato. “Eso tardaría al menos 3 meses y mi hijo no tiene ese tiempo”, manifestó la mamá de Pablo.

La familia del adolescente recurrió a la Defensoría del Pueblo y a un Centro de Acceso a la Justicia, organismos que intimaron a la obra social a que brinde una respuesta.

En tanto, la medicación no está disponible en el Hospital, sino que debe ser pedida al Ministerio de Salud de la Nación, pero al contar con obra social esta gestión no puede llevarse a cabo.

“Se comunicaron conmigo y me dijeron que no es que la obra social se esté negando a pagar la medicación, sino que es muy cara, que requiere mucho papeleo y me volvieron a decir que me dé de baja”, reveló la mamá.

Durante los últimos días Pablo permaneció internado en el hospital recibiendo una quimioterapia alternativa para intentar frenar el rápido avance de la enfermedad, mientras espera de contar con la medicación que necesita.