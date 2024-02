“Esto no termina acá porque todavía hay un decreto vigente”

Desde la Asamblea Popular de Gregorio de Laferrere celebraron la retirada de la Ley Ómnibus de la Cámara de Diputados pero advirtieron que “la lucha va a dar para rato”. También remarcaron el rol que la movilización tuvo durante las jornadas de debate. “Uno empieza a dimensionar lo ‘groso’ que es el poder del pueblo, de la unidad y la fuerza de los trabajadores”, expresó uno de sus integrantes.

Finalmente el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue retirado de tratamiento, significando una “pequeña victoria” para los sectores que desde el inicio se manifestaron en contra del conjunto de normativas impulsadas por el oficialismo.

“En el primer momento que se trae ese proyecto, ese conjunto de reformas, leyes que entendimos que venían a amedrentar directamente a todo el pueblo trabajador, jubilados, estudiantes y demás decidimos oponernos y organizarnos”, expresó Valentin Juarez, estudiante, vecino de Gregorio de Laferrere y miembro de la asamblea popular.

Junto al frente del Oeste, la organización vecinal participó de las jornadas de protesta que se llevaron a cabo en el Congreso mientras se debatía el proyecto. “Cuando efectivamente se cae la ley, no solamente aparece esta sensación de alivio, sino también uno empieza a dimensionar lo groso que es el poder del pueblo, de la unidad y la fuerza de los trabajadores”, manifestó el estudiante miembro de la Asamblea Popular de Gregorio de Laferrere.

Para Juárez “todo esto no hubiera sido posible si no nos organizamos como asamblea vecinal, si no generábamos medidas de seguridad que resguarden a todos aquellos que quisieran movilizarse dentro de la asamblea”.

La organización vecinal cuenta con una comisión de seguridad que se encargó de aplicar un protocolo durante las manifestaciones, para garantizar el bienestar de todos los participantes. De hecho, llegaron a instalar una posta sanitaria.

“Pero lo cierto es, que más allá de esta victoria que fue la caída de la ley, la realidad es que no termina acá. Porque todavía hay un decreto que sigue vigente y lo sentimos todos y todas cuando tenemos que viajar y el bondi está incosteable, cuando vamos al supermercado”, enfatizó el joven.

En este sentido, el estudiante añadió: “eso marca que la lucha va a dar para rato, por lo menos hasta que este gobierno de un paso atrás o recapacite y entienda que estas medidas son completamente en contra del pueblo trabajador”.