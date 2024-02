El concejal de Juntos por el Cambio aclaró que hay un «acompañamiento» pero que las decisiones las toma el gobierno nacional. El dirigente remarcó: “una cosa es ayudar y otra cosa es ser cogobierno. A mi no me gusta. Además, el dirigente bromeó: “nos ponemos de novios, no nos ponemos el anillo”.

El concejal de Juntos por el Cambio, Jorge Lampa salió a marcar diferencias con La Libertad Avanza a pesar del apoyo manifiesto que su partido le brinda al gobierno de Javier Mieli y se manifestó en contra de la idea de un cogobierno con los libertarios.

“Nos ponemos de novio, no nos ponemos el anillo. Decimos ‘cuidado cómo te manejas con la sociedad’ porque tampoco puedo pagar un costo político habiendo salido tercero. Porque mi propuesta en la campaña fue otra, no fue esto: ‘ajuste, ajuste, ajuste’”, lanzó el edil entrevistado en No Te Duermas (lunes a viernes de 10.00 a 12.00hs, Radio Hexa).

En este sentido, el concejal fue crítico con la actual situación económica. “Los sueldos están congelados y a este ritmo se van a pulverizar. Tiene que haber un equilibrio. Por eso hay mucho desencanto entre los votantes de Milei”.

Lampa dejó en claro que “uno acompaña dentro de la responsabilidad institucional que tiene que tener como una oposición responsable, pero las decisiones son del gobierno nacional, no hay un cogobierno”.