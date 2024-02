«Kicillof puso los fondos que Nación no mandaba», destacó la titular de Suteba

La secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre, analizó el acuerdo paritario del 20% que el gremio docente alcanzó este jueves con la administración de Axel Kicillof, y aseguró que el gobernador «puso los fondos que Nación no mandaba», situación que «pone en peligro el inicio de clases».

La dirigente sindical dijo que el encuentro mantenido este jueves con representantes del gobierno bonaerense «tuvo mucha complejidad, porque estábamos discutiendo solo una parte del salario, el que le corresponde a la provincia».

Asimismo, celebró que «en la paritaria provincial de ayer pasamos de un salario de $325 a $355 mil pesos, con el último aumento, porque el gobernador Kicillof de una manera increíble, puso los fondos que Nación no mandada».

En esa línea, cuestionó que «hay un Estado nacional que debe hacerse cargo, es la primera vez que no tenemos ministerio de Educación».

La secretaria adjunta de Suteba indicó que «la quinta hora de trabajo en la provincia, sumado a la jornada completa se pagaba a los docentes con los fondos de Nación, al igual que el con el plan FINES».

Asimismo, sobre el fracaso en la negociación por el salario mínimo puntualizó que «no le sorprendería que la gestión nacional quiera imponer un número», y advirtió que «están poniendo en peligro el inicio del ciclo lectivo, tanto para las escuelas privadas como públicas».

Este jueves, la provincia de Buenos Aires acordó con las autoridades de los gremios que representan a los trabajadores docentes y de la ley 10430 otorgar un nuevo tramo de aumento salarial del 20% para febrero de 2024, que incluye también el compromiso de reapertura de las negociaciones en marzo.

«Todos los gremios de la ley 10430 aceptaron la propuesta, mientras que, por parte de las y los docentes, algunos gremios aceptaron la propuesta ad referendum, mientras que otros la valoraron positivamente y la llevarán a consideración de las bases», informó anoche el gobierno de Kicillof en un comunicado de prensa.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, reclamó este viernes al gobierno nacional por la reactivación de mil obras que se encuentran paralizadas en la provincia, como la bajada de la autopista Presidente Perón en La Plata, y advirtió que esto generó «que muchas personas se queden sin trabajo».

«Venimos denunciando desde la campaña que todas las obras en el país y la Provincia estaban paradas. Pero, a partir del 10 de diciembre empezamos a ver cómo obras emblemáticas en la provincia están totalmente frenadas, como la de la autopista Presidente Perón que nos quedaba muy poquito para terminarla», indicó Katopodis.

En diálogo con radio Provincia, el funcionario sostuvo que «se va configurando un mapa de elefante blanco, con obras que están al 30% lo cual significa que muchas personas se quedan sin trabajo» por lo que pidió «al gobierno nacional que las 1000 obras que le corresponden a la provincia se hagan».

Según analizó, «a precio de diciembre de 2023 es 1 billón de pesos. Seguramente habrá que ajustarlo en un 30%» por la inflación, razonó el ministro, quien destacó «el enorme esfuerzo» del gobierno provincial de Kicillof por mantener la obra pública.

«Hay una decisión del gobernador que con mucho esfuerzo, fijó prioridades y poder establecer cómo sostenemos la obra pública, cómo terminamos los hospitales, y avanzamos en rutas y caminos fundamentales para el desarrollo provincial», acotó.

«No es sencillo, tampoco lo fue en el Gobierno nacional cuando fui ministro. Fueron años muy complicados, pero pudimos hacer más de 7 mil obras en todo el país», dijo el exministro de Infraestructura de la Nación, quien resaltó que «el Gobernador entiende que cuando se frena la obra pública le saca a la economía recursos fundamentales».

Al analizar el contexto económico y político actual, consideró que «el país que Milei tiene en la cabeza no incluye al trabajador, las pymes, los comerciantes. No entienden que no es asfixiar al gobernador si no es joderle la vida a los docentes, trabajadores, a cada uno de los sectores de la sociedad».

«Vemos mucha angustia y preocupación porque todos los días nos enteramos de aumentos. Nunca hay ajuste que alcance. Y la única receta es el ajuste, el recorte. Hay una situación de saturación, la gente no puede más y no hay manera de ajustarse», concluyó.