“Esto se termina rápido y con la Constitución Nacional en la mano”

El dirigente Luis D’elia pide destituir al presidente Javier Milei por “inhabilidad moral política y psiquiátrica”. El ex diputado y ex concejal de La Matanza, aseguró que la gestión del libertario “es un atropello, una grosería contra el común de nuestro pueblo” y afirmó que el líder de La Libertad Avanza no finalizará su mandato.

Luis D´elia pidió convocar a una asamblea legislativa de manera urgente con el fin de “resolver la destitución del presidente Javier Milei por inhabilidad moral política y psiquiátrica”. Entrevistado en No Te Duermas (Radio Hexa, lunes a viernes de 09 a 12 hs), el dirigente afirmó que “no se puede ofender, como él ofende, a los discapacitados, no se puede insultar a los gobernadores, que no se puede decir que el Congreso es un nido de ratas. La verdad un personaje como este, no lo vi nunca”.

Además, el ex concejal matancero aseguró que el presidente libertario no finalizará su mandato por la reacción de los ciudadanos y también institucionales a la forma en que está ejerciendo el poder. “Esta historia se termina rápido y hay que terminarla con la Constitución Nacional en la mano”, expresó.