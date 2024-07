Por primera vez, un graduado de la UNLaM juró como juez

Eduardo Sánchez, egresado de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), juró como Juez del Tribunal en lo Criminal Nro. 3 del Departamento Judicial La Matanza. Este logro no solo resalta su destacada trayectoria profesional, sino también el impacto positivo de la formación académica impartida por la UNLaM en el ámbito judicial.

En el acto de jura, que contó con la presencia del Rector de la UNLaM, Dr. Daniel Martínez, Eduardo Sánchez expresó satisfacción por haber alcanzado este hito después de años de dedicación y esfuerzo, agradeciendo profundamente el apoyo de su familia y de quienes lo acompañaron en su camino hacia este logro.

«Empecé la carrera de Abogacía en la UNLaM el 16 de julio de 2005 y la finalicé en agosto de 2011. Durante esos años, adquirí los conocimientos y la experiencia necesaria para enfrentar los desafíos del derecho», afirmó Sánchez.

Sobre la preparación que recibió en la UNLaM, el flamante juez destacó: «La universidad no solo me brindó conocimientos académicos, sino también formación ética y profesional. Los valores que aprendí allí me guiaron a lo largo de mi carrera.»

Al recordar momentos destacados de su paso por la UNLaM, Sánchez subrayó la importancia de haber cursado Derecho Penal I con el Dr. Gayol, quien luego le permitió iniciar su carrera judicial en su tribunal. Asimismo, valoró enormemente su experiencia como profesor en la cátedra del Dr. Fiumara, la cual consideró fundamental para su crecimiento tanto académico como profesional.

Respecto a sus nuevas responsabilidades como Juez en lo Criminal Nro. 3, Sánchez explicó: «A partir de ahora, mi tarea principal será interpretar y aplicar las leyes en casos específicos que lleguen al Tribunal. Esto incluye asegurar que todas las partes reciban un trato justo y equitativo, basando mis decisiones en la evidencia presentada durante juicios orales y audiencias.»