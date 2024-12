Modernización del INTA: hubo algunos acuerdos entre el gobierno y el consejo directivo

El jueves hubo una reunión que fracasó pero hoy hubo otra, donde se lograron avances para aplicar la motosierra



Después del fracaso de una reunión que se hizo el jueves y duró más de 12 horas, hoy el Consejo Directivo del INTA realizó otro encuentro en el que se llegaron a algunos acuerdos sobre el futuro del organismo.

Cabe destacar que el gobierno nacional había anunciado a través del vocero presidencial Manuel Adorni, la venta de varios inmuebles del organismo y el despido de más de 200 personas que habían entrado en 2023, entre otras cuestiones.

En tanto, el Consejo Directivo del INTA está formado por diez integrantes, repartidos entre 5 representantes del Estado y otros 5 del sector privado. Finalmente el consejo dio el OK para la venta del edificio del INTA en Cerviño 3100, en la ciudad de Buenos Aires, que se subastará con una base de US$ 6,37 millones. También se aprobó la cesión de 40 hectáreas de campo de Cerrillos, en Salta, que será destinado a planes de vivienda. También se aprobó una segunda fase de retiros voluntarios, alcanzando a 298 empleados y se intimará a empezar los trámites administrativos a quienes puedan jubilarse. También se definió que no se formalizarán los 227 despidos que se habían anunciado para los empleados que entraron en 2023 y se armó un grupo para analizar la dotación actual en 75 días, formado por 4 asesores. Se rechazó además el pedido del gobierno de designar a funcionarios en 8 direcciones claves del INTA.

El INTA fue creado en 1956 y sus objetivos son “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”. Actualmente posee decenas de estaciones experimentales y agencias de extensión rural en todo el país. Cuenta con 6.450 empleados, varios de ellos profesionales, en su mayoría ingenieros agropecuarios, forestales y en alimentos, veterinarios, genetistas, meteorólogos, zoólogos y biólogos.