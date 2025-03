Juicio por Lautaro Alvaredo: “Ojalá pueda descanzar en paz”

Así lo manifestó Diego, papá de la víctima en las horas previas a la sentencia que se conocerá el próximo miércoles 12 de marzo, fecha de cumpleaños del joven asesinado en noviembre de 2023. Por el hecho hay 3 imputados que se enfrentan a la pena de cadena perpetua.

El juicio por el asesinato de Lautaro Alvaredo, un joven de 21 años que sufrió un brutal ataque a la salida de un boliche en Gregorio de Laferrere en noviembre de 2023, sigue siendo un proceso desgarrador para su familia.

Entrevistado en el programa radial No Te Duermas, Diego Alvaredo, el padre de Lautaro, compartió cómo está viviendo este proceso judicial, destacando lo difícil que es enfrentar el juicio y la dureza de las estrategias legales que emplean los defensores de los acusados.

«Lo que vivimos fue algo espantoso. Durante el juicio nos enteramos de cosas que no sabíamos, como por ejemplo, que Lautaro no murió por un golpe o una patada cualquiera. Su muerte se debe a tres patadas en la cabeza y varios golpes más», relató Diego, profundamente afectado.

A lo largo del juicio, se revelaron detalles estremecedores sobre las circunstancias de la muerte de Lautaro. El perito encargado de la autopsia confirmó que el joven tenía tres coágulos en la cabeza, y que cualquiera de ellos pudo haber sido la causa del fatal desenlace. A pesar de la contundencia de las pruebas, los abogados de los imputados intentaron defender a sus clientes sosteniendo que la muerte de Lautaro fue consecuencia de la tardanza de la ambulancia, lo cual fue desestimado por los expertos, que confirmaron que el joven falleció por los golpes recibidos esa noche.

A pesar de los testimonios y las pruebas fehacientes, los defensores siguen utilizando tácticas que, según Diego Alvaredo, intentan desvirtuar la realidad de los hechos.

«Los abogados mienten constantemente y hacen lo imposible para desvincular a sus defendidos del crimen», aseguró el padre de Lautaro. «Uno de los argumentos más repetidos en la sala es que la patada fatal no fue de mi defendido», expresó con frustración. «Eso genera rabia, impotencia. Lloraba por la rabia, lloraba porque sentía en carne propia los golpes que le dieron a mi hijo».

Además, Diego relató que Lautaro fue sometido a una crueldad aún mayor antes de su muerte. «Cuando Lautaro cayó desmayado, le pisaron la cara. No sé si era para ver si estaba fingiendo o si realmente estaba inconsciente», recordó, con evidente angustia.

En el juicio, los acusados tienen múltiples defensores. «Cada uno tiene dos abogados, y uno de ellos tiene tres. En total, hay cinco abogados defendiendo a los acusados frente a un solo fiscal», explicó Alvaredo, destacando la desventaja que esto representa. Sin embargo, a pesar de esta disparidad, el fiscal que lleva el caso se ha mostrado firme en su lucha por justicia y ha solicitado prisión perpetua para los responsables del crimen. Durante las audiencias, la actitud prepotente de los acusados y sus familiares ha sido evidente, sin que en ningún momento se haya percibido señal alguna de arrepentimiento.

El reality de Fernando Burlando

Uno de los momentos más dolorosos para la familia fue la actitud del abogado mediático Fernando Burlando, quien inicialmente había prometido representar a la familia en este proceso judicial, pero que abandonó el caso sin ofrecer explicación alguna. «Burlando aparece en todos los medios, genera ese espectáculo, ese reality que suelen hacer, y se pone al frente de todo. Pero cuando se trata de la ley, no firmó ni un solo papel», lamentó Diego. Además, lo acusó de «ensuciar la causa» por no atender las necesidades de la familia en momentos clave. «Los testigos estaban en manos de Burlando, pero tuvimos que entregárselos al fiscal luego de no poder comunicarnos con él», añadió.

Tras la deserción de Burlando, la familia de Lautaro tuvo que encontrar un nuevo abogado, y fue Fidalgo quien asumió el caso, aunque con el tiempo en contra. «Fidalgo aceptó el caso en el último momento, tuvo que leer todo el expediente a contrarreloj, pero se comprometió a fondo y luchó por la causa», comentó Diego, reconociendo el esfuerzo de Fidalgo ante las circunstancias.

El fiscal, por su parte, ha mantenido una postura firme en su solicitud de justicia. La sentencia final se dictará el 12 de marzo de 2025, una fecha que tiene un simbolismo particular, ya que coincide con el cumpleaños de Lautaro. «Ojalá mi hijo pueda descansar en paz», expresó el padre de Lautaro, esperando que la justicia se haga finalmente y los responsables reciban la condena que merecen.

El juicio está siendo llevado a cabo en el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°3 de La Matanza. Los acusados, Patricio Moreira, Ian Noguera, ambos de 20 años, y Fabricio Stella, de 19, enfrentan cargos por homicidio agravado, robo y otros delitos. El ataque ocurrió el 6 de noviembre de 2023, luego de un altercado en el boliche, cuando los agresores esperaron a Lautaro y sus amigos para vengarse. Tras ser golpeado, Lautaro quedó en coma y murió el 17 de noviembre.

Si son hallados culpables, los tres acusados se enfrentan a la posibilidad de una condena a prisión perpetua. Además, a Stella se le añadió una acusación por un robo posterior al crimen. La fiscalía sostiene que los acusados actuaron con premeditación para asesinar a Lautaro. La autopsia reveló que la causa de su muerte fue un síndrome de hipertensión endocraneana debido a los golpes recibidos.