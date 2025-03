Caputo: “Cuando liberemos no habrá salto devaluatorio”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este martes que cuando se levante el cepo “no habrá un salto devaluatorio” y señaló que aún no está definido el monto que desembolsará el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A su vez, enfatizó que no le tiene “miedo” a las marchas en las calles porque a diferencia de otras épocas cuando la economía estaba débil, ahora la fortaleza del plan económico no acusa esos impactos.

“Lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Pusimos la macro en orden y estamos capitalizando el BCRA para que cuando liberemos no haya problemas. Cuando liberemos no habrá salto devaluatorio”, señaló Caputo en una entrevista televisiva.

El ministro defendió la decisión del gobierno de enviar al Congreso sólo la aprobación de endeudamiento porque “la parte técnica lo negocia el Ejecutivo”.

“Nunca estos acuerdos pasaron por el Congreso. Lo que se aprueba es el crédito público. Los detalles son confidenciales. El monto lo define el directorio del FMI. Lo define cuando lo discute. Nosotros no lo sabemos”, afirmó el funcionario.

Caputo agregó que “el ajuste fiscal y monetario que pide el FMI ya lo hicimos el año pasado. Estamos en un caso atípico para el FMI. Nosotros nos pusimos metas más difíciles que las que pone el organismo”.

Respecto del crédito pedido insistió en que se capitalizará el Banco Central” luego que en “el último año nos encargamos de sanear los pasivos”.

“La cantidad de pesos apenas alcanza a 6,5% del PIB. Típicamente eso en Argentina era entre 14 y 18 puntos del PIB. Hay una tercera parte de los pesos que debía haber. Ahora falta que esos pesos estén bien respaldados. Así habrá una moneda fuerte y una inflación que cae”, añadió.

Acerca de la suba del dólar en los últimos días, explicó que “la demanda es porque hay stocks con los que tenga que lidiar, por ejemplo dividendos”.

Consultado sobre la posibilidad de una flotación señaló que se puede implementar “si la economía es sana”.

“La gente percibe que la Argentina no puede flotar porque típicamente salió mal porque había déficit, que se financiaba con emisión. Esa emisión no era demandada y ese sobrante se iba al dólar. Argentina puede flotar como cualquier otro si están dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo”, explicó el ministro.

Consultado sobre la discusión por el atraso cambiario, Caputo afirmó que “no puede ser que la anormalidad sea que un argentino de clase media no pueda veranear en Brasil. Al empresariado lo acostumbraron a que puede ganar plata con un dólar alto y pagando salarios miserables y estando protegidos”.

“Bajando impuestos y haciéndolos competir, vamos a hacer que bajen los precios. Los conozco bien a los textiles. Tienen márgenes altísimos, mucho más que otras industrias. No se puede pretender seguir teniendo los mismos márgenes en una economía ordenada. Habrá de todo, empresarios que venderán u otros aprovechan para bajar los precios, ganando mercado”, indicó Caputo dando cuenta de los próximos pasos a seguir.

Por otro lado se defendió de aquellos que dicen que se perderán puestos de trabajo: “No es que la gente se quedará sin trabajo como era en el esquema anterior. Alguien que pierda su trabajo porque una empresa cierre la tomará el que ganó mercado”.

Caputo insistió en que el poder adquisitivo de las jubilaciones subió 9,2% respecto de noviembre de 2023 y que los salarios privados lo hicieron 5%.

“Los resultados nos acompañaron. Veo a la gente recontra entusiasmada y recuperando la esperanza. Contra eso tenes a la casta que siempre vivió de la política”, aseguró el ministro.

Interrogado sobre el sector de la sociedad que sigue en condiciones de pobreza el ministro consideró: “Siempre dijimos que salir de esto iba a ser duro. Va a ser a fuerza de sacrificio pero vamos a salir.

Esto lleva tiempo. No hay que perder la perspectiva de dónde venimos y no vamos a cambiar el rumbo. Creo que la gente percibe que este es el rumbo correcto.

Sobre las marchas que se realizarán contra el gobierno, Caputo dijo que no le dan “miedo” porque “el mecanismo de transmisión de esas cosas era la debilidad económica. Cuando estábamos débiles impactaban en la economía. Ahora no le tengo miedo porque rompimos esa situación porque estamos sólidos”.