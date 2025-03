Espinoza llamó a la unidad de sectores no peronistas para conformar un frente electoral

En González Catán, en las instalaciones del Centro Universitario de la Innovación (CUDI) se realizó la Apertura del período ordinario del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza.



El Intendente Fernando Espinoza, brindó un discurso, enumerando los logros conseguidos durante el año 2024 y los proyectos para este año 2025, que beneficiarán a todos los vecinos y vecinas de La Matanza.



Asimismo, hizo un repaso de las distintas áreas: Viviendas, Seguridad, Deportes, Cultura, Medio Ambiente, Juventudes, Desarrollo Social, etc.



También detalló la importante ayuda que desde el Municipio se implementó con el envío de colchones, ropa y mercaderías, así como personal de Defensa Civil y Desarrollo, para colaborar en todo lo que necesite el pueblo de Bahía Blanca.



Por otro lado, llamó a la unidad de sectores no peronistas para conformar un frente electoral. “Quiero decirles, los quiero convocar a lo que se viene este año”.



“Quiero convocar a sectores no peronistas para ampliar la base de sustentabilidad de este movimiento, esto es, pedir disculpas y convocar a los que no piensan como nosotros, pero que tampoco van a pensar en una Argentina como la que nos están dejando”.



“Desde La Matanza le decimos a los argentinos, tenemos que sumar a sectores de la sociedad porque hay muchos sectores que no se sienten representados por ningún partido político, por eso convocamos a conformar para próximas elecciones un gran frente amplio donde estén los empresarios no peronistas, comerciantes no peronistas, jubilados no peronistas, donde esté la juventud no peronista”.



“…Estamos preparados para gobernar con la unidad de todos los sectores…”.

Luego de las palabras de Intendente Municipal, la Presidenta Liliana Yambrun dio por finalizada la

sesión y quedó abierto el período de Sesiones ordinarias del año 2025.