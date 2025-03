Murió Antonio Gasalla

El actor y humorista tenía 84 años. Había sido internado por neumonía y dado de alta la semana pasada. Su salud se había deteriorado en los últimos años.



El actor y humorista Antonio Gasalla falleció a los 84 años, luego de atravesar un prolongado deterioro de salud. La semana pasada había recibido el alta médica tras diez días de internación por una neumonía severa, pero su estado seguía siendo delicado.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la familia de Gasalla lo acompañó en sus últimos momentos y agradeció las muestras de cariño recibidas. La noticia de su muerte generó un profundo impacto en el mundo del espectáculo, donde su legado como comediante y creador de personajes inolvidables marcó a generaciones.

El capocómico fue dado de alta hace una semana del Sanatorio Otamendi, de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el productor Carlos Rottemberg el que confirmó la triste noticia desde las redes sociales del Multiteatro: “La noticia del fallecimiento de Antonio Gasalla cierra una página del humor en nuestro país. Nuestras condolencias a su hermano Carlos y familia”.

Justamente fue su hermano Carlos el que hace pocos días mencionó que había empeorado la salud de Antonio ya que no podía ni siquiera caminar. “Quiero ser claro: tiene demencia senil. Es una enfermedad que va a seguir avanzando. Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla”, había detallado el hermano del humorista.

Por su parte, Marcelo Polino había contado que “Antonio está bastante complicado. No camina, no nos reconoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. Es un panorama muy triste”.

Si bien sus familiares y amigos esperaban este desenlace, sienten un profundo dolor por su partida, así como ocurre con el público que siguió su carrera y se divirtió con su humor durante tantos años.