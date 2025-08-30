El segundo proyecto más importante de construcción de viviendas, en el país, avanza en Ciudad Evita

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió junto con la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, la gran obra en marcha de más de 300 viviendas en Ciudad Evita, una de las más significativas en materia habitacional de la región.

Se trata de un desarrollo de viviendas distribuidas en 8 manzanas, que incluye espacios verdes, jardines, áreas de uso común y centros comerciales. La obra fue diseñada preservando la identidad histórica y urbanística de Ciudad Evita, un pedido expresamente realizado por el Intendente para garantizar que este proyecto conviva en armonía con el perfil original de la localidad.

Durante la visita, Fernando Espinoza expresó “Hace muchísimos años que las vecinas y vecinos de Ciudad Evita estaban esperando una obra impresionante como esta, más de 300 viviendas con espacios verdes, jardines y lugares de encuentro para las familias.”

“Estás viviendas nos llenan de orgullo, porque significan dignidad, trabajo y futuro para miles de familias. El pueblo es feliz cuando hay trabajo, cuando hay empleo y cuando ve crecer barrios hermosos como este”, resaltó el Intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Por su parte, la ministra Silvina Batakis destacó la extensión y el ritmo de la iniciativa “Esta es una obra de 30 mil metros cuadrados; es la segunda obra de viviendas más importante del país, no solo de la provincia de Buenos Aires, por su magnitud, calidad e inversión. Algunas unidades ya alcanzaron un avance del 70%, y todas estas viviendas de La Matanza vienen avanzando a un ritmo mucho más elevado que el promedio de las 8.000 viviendas que estamos construyendo en la provincia.”

Por último, el intendente Fernando Espinoza destacó: “Mientras Milei paraliza la obra pública y abandona a las trabajadoras y trabajadores, nos llena de orgullo nuestro gobernador Axel, nuestra vicegobernadora Verónica, que todos los días le están dando pelea al desastre económico del Gobierno nacional”, y agregó: “Nosotros estamos generando una nueva Argentina, una Argentina potencia, y a partir del 7 de septiembre y a partir del 26 de octubre comienza una nueva etapa de esa nueva Argentina”.

Antes de terminar la recorrida, el Intendente y la Ministra firmaron un convenio para continuar, junto a la provincia de Buenos Aires, la construcción de nuevas viviendas en los barrios Las Antenas, Santos Vega y Almafuerte.

Cabe destacar, que se abrió la inscripción para el acceso a las nuevas viviendas. Las y los interesados en calificar para la adjudicación de viviendas pueden hacerlo ingresando a lamatanza.gov.ar/habitat/inscripcionviviendas