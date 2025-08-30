La Matanza brinda salud visual gratuita a sus jubiladas y jubilados

Cada semana, el intendente Fernando Espinoza participa de diversas entregas de lentes a jubiladas y jubilados que, gracias al Programa de Asistencia Oftalmológica, ya han recibido alrededor de más de 16 mil pares de anteojos, previa consulta oftalmológica, todo de forma gratuita.

Jubiladas y jubilados de La Matanza acceden a consultas médicas oftalmológicas completas con medición precisa de la vista por profesionales técnicos; elección de marcos y entrega gratuita de anteojos, tanto para visión de cerca como de lejos; y cirugías de cataratas para quienes lo necesiten. Los servicios de salud visual son una política pública que lleva desarrollando el Gobierno local, durante todo el año, a través de la Secretaría de la Tercera Edad.

Los operativos oftalmológicos buscan mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, garantizando un servicio integral y gratuito. La atención y la entrega de lentes, es integral, personalizada y gratuita.

Al referirse a este programa el intendente, Fernando Espinoza, remarcó que “poder llevar a cabo estos operativos hace que sean inolvidables, porque estamos haciendo una acción de amor, de solidaridad, pero sobre todo de justicia. De justicia porque no puede ser que mis vecinas y vecinos de la tercera edad no puedan ver bien. Por eso, lo estamos llevando a cabo.”

Así mismo el Intendente señaló: “desde que asumió este Gobierno nacional veíamos lo que estaba pasando con nuestras vecinas y vecinos. A partir del nuevo plan económico del presidente Milei, el ajuste lo estaba pagando la gente, entre ellos nuestras jubiladas y jubilados. Por eso, en La Matanza, redoblamos esfuerzos para acompañar a todos los sectores, y que nuestras jubiladas y jubilados puedan acceder a medicamentos gratuitos y a una salud visual de calidad.”

Asistir y acompañar a las personas mayores es una prioridad para el Municipio de La Matanza, que continúa trabajando en garantizar servicios de salud gratuitos y diversas iniciativas que mejoren la calidad de vida de las jubiladas y jubilados.