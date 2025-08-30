Nuevo curso gratuito en el Centro de Innovación Tecnológica de La Matanza

La Matanza es Ciudad del Aprendizaje, declarada por la UNESCO, y continuamente desarrolla proyectos educativos, orientados a la innovación y las nuevas tecnologías. En este marco, el Gobierno local, a través de la Secretaría de Políticas Educativas lleva adelante diferentes programas gratuitos en el Centro de Innovación Tecnológica de La Matanza (CITLAM).

En esta oportunidad se abre la inscripción para un nuevo curso dirigido a emprendedores y vecinos mayores de 18 años, interesados en incorporar habilidades tecnológicas: IMPRESIÓN 3D -[Desde cero]

El curso es de modalidad presencial, gratuito y con cupos limitados. Será los días jueves 28/08, 4/09 y 11/09, en el horario de 14 a 15:30 horas, en Coronel Brandsen 3297, San Justo. La inscripcion es online a través de: lamatanza.gov.ar/cursoscitlam

El CITLAM es un espacio público de formación, experimentación y acceso a tecnologías para todas las vecinas y vecinos del distrito. Su objetivo es acercar el conocimiento digital y científico a la comunidad, promoviendo la inclusión, el desarrollo de habilidades y el impulso de nuevos proyectos tecnológicos y productivos.

En este espacio, dedicado a la educación y tecnología, se desarrollan talleres y cursos gratuitos sobre tecnologías emergentes (impresión 3D, robótica, programación, ofimática, diseño 3D, energías renovables, entre otros); capacitaciones para estudiantes, docentes, personas mayores y emprendedores; actividades especiales para escuelas y jornadas abiertas a la comunidad y proyectos orientados a la sustentabilidad, la innovación y la inclusión digital.

A su vez el Municipio impulsa un acompañamiento económico a través de las Becas Estudiar, destinadas a estudiantes del distrito, de nivel primario y secundario, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación, fortalecer la continuidad pedagógica y acompañar las trayectorias educativas.

Para conocer más sobre las Becas Progresar, las personas interesadas pueden acercarse a la oficina en Brandsen 3927, San Justo, de lunes a viernes de 10 a 15 h; seguir las redes sociales: @educacioncyt y @becasestudiarmatanza; y para talleres, cursos y capacitaciones, telefónicamente al WhatsApp: 11 2308 3408